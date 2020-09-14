С 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников школ

С 2021 года выпускники украинских школ обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике.

Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Ранее выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины.

"Государственная итоговая аттестация с 2021 года для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение. Напоминаю, раньше можно было выбирать из математики или истории Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор", - рассказала Вакуленко.

Вакуленко также добавила, что с 2021 года выпускники смогут сдавать ВНО по пяти предметам, а не по четырем, как раньше.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год годом математики и поручил Кабинету министров обеспечить создание в школах математических кружков, а также индивидуальных программ для учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержке.

В этом году во внешнем независимом оценивании по математике, с которого стартовала основная сессия ВНО-2020 года, приняли участие более 152 тысяч человек.