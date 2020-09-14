В Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 класса

Из-за обнаружения носителей коронавируса в школах Киева на дистанционное обучение перевели 133 класса. Всего среди школьников было обнаружено почти 180 носителей коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“На дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района, как я уже говорил ранее. Там заболевания обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников коронавирусом. В целом среди школьников обнаружили 179 больных. И 97 педагогов, инфицированных COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что столичные школы работают в определенном формате и по разработанным регламентам. В случае изменений все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей.

Ранее KV сообщала, что на Оболони закрыли уже вторую школу на карантин с начала учебного года – это школа № 18. Ее закрыли из-за обнаружения носителей COVID-19. Ранее на дистанционное обучение была переведена оболонская школа № 240.