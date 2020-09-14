В Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 класса
Из-за обнаружения носителей коронавируса в школах Киева на дистанционное обучение перевели 133 класса. Всего среди школьников было обнаружено почти 180 носителей коронавируса.
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“На дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района, как я уже говорил ранее. Там заболевания обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников коронавирусом. В целом среди школьников обнаружили 179 больных. И 97 педагогов, инфицированных COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он добавил, что столичные школы работают в определенном формате и по разработанным регламентам. В случае изменений все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей.
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