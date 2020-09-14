В Белой Церкви пенсионер устроил стрельбу из винтовки, чтобы разогнать шумную компанию

Один из отдыхающих доставлен в больницу с поверхностным ранением головы.

В городе Белая Церковь мужчина устроил стрельбу с балкона четвертого этажа многоквартирного дома по компании людей, которая отдыхала рядом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

О выстрелах сообщили испуганные прохожие. Хулиганом оказался местный 74-летний мужчина, который в нетрезвом виде среди бела дня совершил выстрелы из винтовки в сторону людей. Он пояснил, что таким образом пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать.

Один из отдыхающих был доставлен в медицинское учреждение, где врачи ему диагностировали поверхностную рану головы.

Полицейские изъяли у стрелка пневматическую винтовку ИЖ-38, которую отправили на экспертизу.

По факту хулиганства следователи полиции открыли уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении.

Напомним, ранее на Херсонщине нетрезвый мужчина открыл огонь из охотничьей винтовки.

Ранее в Бердянске пьяный мужчина стрелял из окна по детям во дворе, чтобы их напугать. У него изъяли пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Беретта", 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД-5, 4 подствольных снаряда, противопехотную и сигнальную мины, 2 гранаты светошумового и дымового действия.