Во Львове двое парней насмерть избили 70-летнего мужчину, еще один - в коме

Полиция задержала нападавших за несколько часов.

Во Львове двое парней насмерть избили 70-летнего мужчину, еще один - в коме
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

Во Львове двое парней 16 и 18 лет жестоко избили двух мужчин. Один из них погиб, другой находится в коме. Об этом сообщили в областной полиции.

12 сентября около 17.00 в милицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

В другой комнате этого же здания находился еще один человек с многочисленными телесными повреждениями.

Правоохранители установили личность погибшего - это 70-летний львовянин. Другой пострадавший - 64-летний житель Львова, сейчас он находится в коме.

"Телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, жестоко избившими их. Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников всех подразделений полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковщины в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", - рассказал глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Уголовное производство открыто по ч.1 и ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до десяти лет лишения свободы.

Ранее во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре.

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