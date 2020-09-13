В Украине обнаружили почти 2,5 тыс. новых случаев коронавируса
В регионах, лидировавших по количеству инфицированных, показатели существенно уменьшились.
В Украине в течение 12 сентября коронавирус обнаружили у 2476 человек, умерли 30 пациентов, выздоровели - 547. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве - 310.
В других регионах, которые лидировали по количеству инфицированных, показатели существенно уменьшились. Так в Харьковской области ковид обнаружили у 180 человек (вчера - 292), в Одесской области - 100 (вчера - 225), в Тернопольской - 225 (вчера - 280).
Всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 154335 человек. Сейчас болеют - 80365 человек.
Жертвами ковида стали 3178 украинцев.
Статистика в регионах:
Винницкая обл. - 4808 (+52)
Волынская обл. - 6289 (+65)
Днепропетровская обл. - 3262 (+86)
Донецкая обл. - 2095 (+69)
Житомирская обл. - 4292 (+98)
Закарпатская обл. - 8625 (+93)
Запорожская обл. - 2347 (+105)
Ивано-Франковская обл. - 11215 (+132)
Кировоградская обл. - 904 (+12)
г. Киев - 17261 (+310)
Киевская обл. - 6849 (+99)
Львовская обл. - 16914 (+140)
Луганская обл. - 586 (24)
Николаевская обл. - 1953 (24)
Одесская обл. - 9482 (100)
Полтавская обл. - 1195 (+34)
Ривненская обл. - 10469 (100)
Сумская обл. - 2401 (+78)
Тернопольская обл. - 8882 (+225)
Харьковская обл. - 12584 (+180)
Херсонская обл. - 628 (32)
Хмельницкая обл. - 3968 (+118)
Черновицкая обл. - 12117 (+129)
Черкасская обл. - 2495 (+111)
Черниговская обл. - 2714 (60).
Напомним, 11 сентября в Украине зафиксировали самый высокий показатель смертности с начала вспышки. Умерли 72 пациента с ковидом. 10 сентября в стране обнаружили рекордное количество новых инфицированных - 3144.
В Киеве два дня подряд регистрировали более 400 новых случаев, что вывело столицу в лидеры среди регионов по количеству активных больных.