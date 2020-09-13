В Украине обнаружили почти 2,5 тыс. новых случаев коронавируса

В регионах, лидировавших по количеству инфицированных, показатели существенно уменьшились.

В Украине в течение 12 сентября коронавирус обнаружили у 2476 человек, умерли 30 пациентов, выздоровели - 547. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве - 310.

В других регионах, которые лидировали по количеству инфицированных, показатели существенно уменьшились. Так в Харьковской области ковид обнаружили у 180 человек (вчера - 292), в Одесской области - 100 (вчера - 225), в Тернопольской - 225 (вчера - 280).

Всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 154335 человек. Сейчас болеют - 80365 человек.

Жертвами ковида стали 3178 украинцев.

Статистика в регионах:

Винницкая обл. - 4808 (+52)

Волынская обл. - 6289 (+65)

Днепропетровская обл. - 3262 (+86)

Донецкая обл. - 2095 (+69)

Житомирская обл. - 4292 (+98)

Закарпатская обл. - 8625 (+93)

Запорожская обл. - 2347 (+105)

Ивано-Франковская обл. - 11215 (+132)

Кировоградская обл. - 904 (+12)

г. Киев - 17261 (+310)

Киевская обл. - 6849 (+99)

Львовская обл. - 16914 (+140)

Луганская обл. - 586 (24)

Николаевская обл. - 1953 (24)

Одесская обл. - 9482 (100)

Полтавская обл. - 1195 (+34)

Ривненская обл. - 10469 (100)

Сумская обл. - 2401 (+78)

Тернопольская обл. - 8882 (+225)

Харьковская обл. - 12584 (+180)

Херсонская обл. - 628 (32)

Хмельницкая обл. - 3968 (+118)

Черновицкая обл. - 12117 (+129)

Черкасская обл. - 2495 (+111)

Черниговская обл. - 2714 (60).

Напомним, 11 сентября в Украине зафиксировали самый высокий показатель смертности с начала вспышки. Умерли 72 пациента с ковидом. 10 сентября в стране обнаружили рекордное количество новых инфицированных - 3144.