За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки, 12 сентября, в Киеве выявили 310 новых носителей COVID-19. Среди них – 20 медиков. Три человека за сутки скончались.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество жителей Киева , у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 310 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян. На сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 15 девочек от одного до 16 лет. А также 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 11 мальчиков от 2 до 16 лет. Заболели, в частности, 20 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5281 житель Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 70, Дарницком – 54, Днепровском районе – 36 случаев.

Как сообщала KV , в Украине за минувшие сутки, 12 сентября, выявили 2 476 новых носителей COVID-19. Всего за сутки выздоровели 547 пациентов.

Напомним, со следующей недели Киев попадает в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.