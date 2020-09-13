В Киеве в результате пожара в пятиэтажке погибла женщина

Занялось в квартире, где жил психически больной человек.

В Киеве в результате пожара в пятиэтажке погибла женщина
Фото: ДСНС

В Киеве вследствие пожара в пятиэтажке погиб человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании в доме на ул. Братиславской поступило спасателям в 3:00 13 сентября.

Пожар возник в квартире на первом этаже. Его локализовали в 4:03, ликвидировали в 4:16.

квартире, где возник пожар, проживала психически больная женщина, уже неоднократно совершавшая поджоги собственного жилья. Учитывая отсутствие нормальных внешних дверей помещения, горение сопровождалось значительным задымлением лестничной клетки", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 33 жителей, из них - четверо детей.

В ходе тушения и эвакуации на 4 этаже обнаружили больную потерпевшую 1945 г. р. возле собственной квартиры в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали, женщина умерла, не приходя в сознание.

Причину возникновения пожара установит следствие.

Напомним, в РоSSии случился масштабный пожар в семиэтажном доме, сгорели все квартиры на верхнем этаже.

О том, как действовать во время пожара в доме, читайте в материале "Пожежа в багатоповерхівці: як опанувати себе, чому не працює оповіщення і де найбезпечніше місце в квартирі".

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