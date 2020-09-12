В Днепре мужчина посреди улицы подорвался на гранате

В Днепре полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого травмирован 37-летний мужчина. Об этом сообщили в областной полиции.

"Взрыв произошел 11 сентября около 21:00, когда пострадавший шел по улице в Индустриальном районе Днепра. В результате местный житель получил травмы рук и ног, с которыми был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Предположительно сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты "РГД-5".

Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).