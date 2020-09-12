В Запорожье обнаружили плантацию конопли на 10 млн гривен

Полицейские задержали двух жителей Мелитополя.

Фото: npu.gov.ua

В Запорожской области полицейские обнаружили посевы конопли на 10 миллионов гривен. Об этом сообщили на сайте ведомства 12 сентября.

"Полицейские задержали двух "аграриев" на участке во время обработки наркотических кустов. Между подсолнухами обнаружили 1 910 кустов высотой два метра. Их стоимость на «черном» рынке достигает 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Задержанные являются жителями Мелитополя, один из них арендовал земельный участок возле села Заречное.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают лиц, которые также могут быть причастны к противоправной деятельности.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков. Спикер парламента не поддерживает легализацию марихуаны даже в медицинских целях.

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