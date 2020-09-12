В ДР Конго обвалилась шахта, где добывали золото, погибли 50 человек

Накануне в провинции прошли сильные ливни.

В ДР Конго обвалилась шахта, где добывали золото, погибли 50 человек
Фото: twitter.com/MaishaRdc

В Демократической Республике Конго в результате ливней произошел обвал в шахте, где добывали золото. Погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

Трагедия произошла 11 сентября.

Накануне в городе Камитуга в провинции Южное Киву прошли сильные дожди.

Губернатор провинции выразил сочувствие по поводу "трагической гибели 50 человек, большинство из которых молодежь".

Мэр Камитуги Александре Бундя причиной трагедии назвал "проседание почвы, вызванное ливнями" и сказал, что точное количество жертв пока не известно.

В городе объявили двухдневный траур и призвали местных жителей помочь достать тела погибших из шахты.

#KAMITUGA_SK_RDC: Plus de 50 morts dans un puit d'or. Ils sont tous des exploitants artisanaux de l'or dans la mine de KAMITUGA. (11/10/2020) @TheoKASI @mines_des @madiata @afrikarabia @CTCPM_MINES_RDC @JJPWondo @GouvSudkivu @eberande

Photo @JeffMwenyemali pour @MaishaRdc pic.twitter.com/0fiKoziVz7

— MAISHA RDC (@MaishaRdc) September 11, 2020

Напомним, в июне в Луганской области из-за обвала погиб шахтер, еще один получил травмы.

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