Вторые сутки подряд в Украине выявляют более 3 тысяч носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Украине было выявлено 3 103 носителя коронавируса. На 9:00 12 сентября в Украине 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 148 летальных, 68 346 пациентов выздоровели. Методом ПЦР было проведено 1 834 165 тестирований. За сутки выздоровел 1341 пациент.
Об этом
Носители коронавируса обнаружены:
Винницкая область – 4756 случаев;
Волынская область – 6224 случая;
Днепропетровская область – 3176 случаев;
Донецкая область – 2026 случаев;
Житомирская область – 4194 случая;
Закарпатская область – 8532 случая;
Запорожская область – 2242 случая;
Ивано-Франковская область – 11 083 случая;
Кировоградская область – 892 случая;
Киев – 16951 случай;
Киевская область – 6750 случаев;
Львовская область – 16 774 случая;
Луганская область – 562 случая;
Николаевская область – 1929 случаев;
Одесская область – 9382 случая;
Полтавская область – 1161 случай;
Ровенская область – 10 369 случаев;
Сумская область – 2323 случая;
Тернопольская область – 8657 случаев;
Харьковская область – 12 404 случая;
Херсонская область – 596 случаев;
Хмельницкая область – 3850 случаев;
Черновицкая область – 11 988 случаев;
Черкасская область – 2384 случая;
Черниговская область – 2654 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 12 сентября 2020 в Центр поступило 3 233 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 215 262 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, со следующей недели Киев попадает в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.