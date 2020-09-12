Вторые сутки подряд в Украине выявляют более 3 тысяч носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 3 103 носителя коронавируса. На 9:00 12 сентября в Украине 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 148 летальных, 68 346 пациентов выздоровели. Методом ПЦР было проведено 1 834 165 тестирований. За сутки выздоровел 1341 пациент.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.

Носители коронавируса обнаружены:

Винницкая область – 4756 случаев;

Волынская область – 6224 случая;

Днепропетровская область – 3176 случаев;

Донецкая область – 2026 случаев;

Житомирская область – 4194 случая;

Закарпатская область – 8532 случая;

Запорожская область – 2242 случая;

Ивано-Франковская область – 11 083 случая;

Кировоградская область – 892 случая;

Киев – 16951 случай;

Киевская область – 6750 случаев;

Львовская область – 16 774 случая;

Луганская область – 562 случая;

Николаевская область – 1929 случаев;

Одесская область – 9382 случая;

Полтавская область – 1161 случай;

Ровенская область – 10 369 случаев;

Сумская область – 2323 случая;

Тернопольская область – 8657 случаев;

Харьковская область – 12 404 случая;

Херсонская область – 596 случаев;

Хмельницкая область – 3850 случаев;

Черновицкая область – 11 988 случаев;

Черкасская область – 2384 случая;

Черниговская область – 2654 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 12 сентября 2020 в Центр поступило 3 233 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 215 262 сообщения о подозрении на COVID-19.