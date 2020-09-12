Сегодня ночью в Киеве ловили подозреваемого в похищении девушки

Поздним вечером 11 сентября, около 23:00, в Киеве начался розыск автомобиля, водитель которого, возможно, похитил девушку на Дарнице. После погони полицейские остановили автомобиль и задержали водителя.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев оперативный” в соцсети Фейсбук.

“Около 23:00 по городу Киеву был введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию автомобиля #Audi (# AI9734AB). Такие меры вводились из-за того, что якобы водитель этого похитил девушку неподалеку со станцией метро Дарница”, – сказано в сообщении.

Отследить движение автомобиля удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Сначала он ехал в сторону Глевахи, а потом его заметили на Кольцевой дороге.

Патрульные разыскали автомобиль, водитель которого игнорировал сигналы полицейских. Погоня продолжалась несколько минут в результате автомобиль беглеца заблокировали и остановили.

Все обстоятельства этого события должны установить правоохранители.

Ранее KV сообщала, что февральской ночью столичная полиция организовала погоню за пьяным молодым человеком. “Прав” молодой человек лишился 4 года назад, но решил покататься пьяным с друзьями на автомобиле своего начальника.

Фото: “Киев оперативный”