Сегодня ночью в Киеве ловили подозреваемого в похищении девушки
Поздним вечером 11 сентября, около 23:00, в Киеве начался розыск автомобиля, водитель которого, возможно, похитил девушку на Дарнице. После погони полицейские остановили автомобиль и задержали водителя.
Об этом
“Около 23:00 по городу Киеву был введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию автомобиля #Audi (# AI9734AB). Такие меры вводились из-за того, что якобы водитель этого похитил девушку неподалеку со станцией метро Дарница”, – сказано в сообщении.
Отследить движение автомобиля удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Сначала он ехал в сторону Глевахи, а потом его заметили на Кольцевой дороге.
Патрульные разыскали автомобиль, водитель которого игнорировал сигналы полицейских. Погоня продолжалась несколько минут в результате автомобиль беглеца заблокировали и остановили.
Все обстоятельства этого события должны установить правоохранители.
Ранее
Фото: “Киев оперативный”