Курсантки, которых искалечил в ДТП пьяный майор, отказались от компенсации

Курсантки военно-медицинской академии, которые стали жертвами ДТП, совершенного на территории военной части пьяным неадекватным майором , отказались от материальной компенсации, которую должен им выплатить виновник случившегося.

Ведь в результате наезда, совершенного офицером, три молодые девушки-курсантки военно-медицинской академии получили тяжелые увечья. Девушки только в этом году закончили медицинские вузы и поступили в военно-медицинскую академию, они мечтали стать военными медиками.

В тот день, когда произошла трагедия, они пришли в академию, чтобы получить курсантскую форму. Все их мечты были перечеркнуты в один миг пьяным водителем, который якобы не справился с управлением своим автомобилем и наехал на девушек. Но очевидцы случившегося, говорят, что это был целенаправленный наезд. Водитель, ударив девушек автомобилем, якобы сдал назад, разогнался и снова ударил их.

Удары машины более всего пришлись девушкам по ногам. В конце концов, "легче всего отделалась" одна из трех девушек - у нее "лишь" сломаны обе ноги, однако врачи обещают их спасти. Двум другим девушкам ампутировали по одной ноге. Причем у одной из них все еще не миновала угроза второй ампутации. Если так произойдет, то девушка останется без обеих ног.

Сегодня девушки впервые собрались втроем и пообщались с журналистами. Во время этого общения они и сообщили, что отказались от компенсации.

"Они предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть женщина онкобольная и ребенок. То есть, его семья не виновата и не должна нести бремя", - говорит Александра Гуй, которая потеряла ногу и может потерять другую.

Саша также поделилась, в каком состоянии она сейчас находится.

"У меня сняли некроз, а как оно будет заживать, никто не знает. Плюс у меня поломаны кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. И все будет хорошо", - не теряет оптимизма девушка. "Семья не должна нести это бремя и отдуваться за него, его неадекватность действий", - дополнила Сашу другая девушка, Галя Николин.

Ей, к счастью, удалось сохранить обе ноги, и девушка уверена, что все худшее у нее уже позади. Еще одна пострадавшая, Таня Николаева, в этой ситуации даже пытается шутить. Правда, шутки получаются не очень веселые.

"Я понимаю, что все будет хорошо, потому что, а как иначе ? Уже что произошло, то произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все", - говорит Таня.

Девушки также выразили свое недовольство действиями следователя по этому делу. За эти дни он ни разу не навестил их, чтобы взять показания. Говорят, что он мог бы и тщательнее отнестись к своей работе. Кроме того, они также сообщили, что была проведена транспортная экспертиза автомобиля, на котором майор Владимир Холодный совершил эту ДТП. Экспертиза пришла к выводу, что его автомобиль на тот момент был вполне исправным.