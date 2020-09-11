В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 7 человек

У 404 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки коронавирус. Семеро заболевших скончались.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Новости, к сожалению, неутешительные. Киев попал в “оранжевую” зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки – 404. Из них – 33 ребенка. Умерли за сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 14 девочек от четырех до 17 лет. А также 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего коронавирус преодолели 5170 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 81, Деснянском – 64, Днепровском районе – 53 случая.

Как сообщала KV , в Украине зафиксировано 3 144 новых носителя коронавирусной болезни COVID-19. Это очередной антирекорд по количеству обнаруженных новых носителей в сутки.

Отметим, со следующей недели Киев попадает в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.