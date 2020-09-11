В Умани полиция открыла дело на владельца кафе, который отказался обслуживать хасидов

В Умани полицейские открыли уголовное производство за нарушение равноправия граждан по религиозным убеждениям.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

"Поступило сообщение от исполнительного директора Объединенной Еврейской общины Украины о том, что неизвестное лицо в одном из кафе города Умани разместило табличку на трех разных языках с информацией, что хасиды в этом заведении не обслуживаются. По словам заявителя, табличка демонстрирует предвзятое отношение к брацлавским хасидам", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, табличку установил хозяин кафе. Свой поступок мужчина объяснил тем, что таким образом хотел способствовать нераспространению коронавируса.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса.

Напомним, на время паломничества хасидов, с 15 до 21 сентября в Умани усилили карантин. "Район паломничества у могилы Раби Нахман обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

10 сентября паломники разрушили "карантинный" забор возле могилы Раби Нахмана. После этого подиция установила двух наиболее активных дебоширов и выдворила их из страны.