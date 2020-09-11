В Бразилии исследователя амазонских племен убили стрелой вблизи поселения туземцев

Карьера исследователя была посвящена защите различных племен.

Фото: Reproduction/Twitter

В отдаленном регионе бразильского штата Рондония стрелой убили одного из самых известных исследователей изолированных амазонских племен.

56-летний Риэли Францискато приближался к месту жительства коренного населения. Он находился в этом регионе, чтобы наблюдать за племенем, пишет BBC. Основной целью его работы была защита различных племен. Он работал в Национальном фонде индейцев Бразилии.

Фото: Reproduction/Twitter

Свидетели сообщили, что Францискато и его группа попали под обстрел стрел в тот момент, когда приблизились к группе коренных жителей. По их словам, стрелял только один человек.

Францискато сопровождали местные правоохранители, во время нападения он попытался спрятаться за автомобилем, однако стрела попала ему в грудь.

Полицейский, который стал свидетелем убийства, сказал, что раненому мужчине удалось извлечь стрелу из тела, однако он умер через несколько минут.

Этнически-экологическая защитная ассоциация Канинде, которую Францискато помог создать в 1980-х годах, заявила, что коренная группа не имеет возможности различить, друг или враг пришел к ним из внешнего мира.

Напомним, что в 2018 году аборигены одного из островов Андаманского архипелага в Индийском океане убили американского миссионера, обстреляв его из лука, как только он ступил на берег.

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