В Бразилии исследователя амазонских племен убили стрелой вблизи поселения туземцев
Карьера исследователя была посвящена защите различных племен.
В отдаленном регионе бразильского штата Рондония стрелой убили одного из самых известных исследователей изолированных амазонских племен.
56-летний Риэли Францискато приближался к месту жительства коренного населения. Он находился в этом регионе, чтобы наблюдать за племенем, пишет BBC. Основной целью его работы была защита различных племен. Он работал в Национальном фонде индейцев Бразилии.
Свидетели сообщили, что Францискато и его группа попали под обстрел стрел в тот момент, когда приблизились к группе коренных жителей. По их словам, стрелял только один человек.
Францискато сопровождали местные правоохранители, во время нападения он попытался спрятаться за автомобилем, однако стрела попала ему в грудь.
Полицейский, который стал свидетелем убийства, сказал, что раненому мужчине удалось извлечь стрелу из тела, однако он умер через несколько минут.
Этнически-экологическая защитная ассоциация Канинде, которую Францискато помог создать в 1980-х годах, заявила, что коренная группа не имеет возможности различить, друг или враг пришел к ним из внешнего мира.
Напомним, что в 2018 году аборигены одного из островов Андаманского архипелага в Индийском океане убили американского миссионера, обстреляв его из лука, как только он ступил на берег.