ДТП на Киевщине: в Бориспольской больнице задействован весь операционный персонал

В "Бориспольской многопрофильной больнице интенсивного лечения" сегодня горячо еще с ночи. Сюда привезли людей, которые были травмированы в масштабном ДТП, произошедшем ночью на Харьковской трассе неподалеку от села Иванков.

Ближайшая больница от места аварии именно эта. Поэтому всех травмированных людей повезли именно туда, сообщает unn, ссылаясь на пресс-службу больницы.

В сообщении говорится, что все 12 пострадавших были доставлены каретами скорой помощи в срочном порядке. Все - ургентные, собственно, более ургентных не бывает. Все люди - с тяжелыми и крайне тяжелыми травмами. И почти всех надо было срочно оперировать. Поэтому в больнице оперативно были организованы дополнительные смены персонала, а также задействованы все операционные.

"Хирурги, травматологи, анестезиологи и медсестры работали слаженно и профессионально", - говорится в сообщении больницы.

Кроме операционного персонала, на полную мощность также работали кабинеты УЗИ, КТ, рентгена. Определялись внутренние и внешние повреждения и сразу вырабатывалась стратегия лечения каждого пациента.

8 из 12 травмированных людей уже прооперированы. После операции семеро находятся в реанимации. Один из прооперированных, к сожалению, умер. Трое из тех, которые находятся в реанимации - в крайне тяжелом состоянии. Врачи пока не дают по ним никаких прогнозов.

Напомним, речь идет о масштабном ДТП на Харьковской трассе в Бориспольском районе, которое произошло сегодня после трех ночи. На дороге столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии на месте погибли пять человек. Среди погибших - водитель и два пассажира маршрутки, а также двое пассажиров легкового автомобиля. Водитель легковушки и 19 пассажиров маршрутки получили травмы.