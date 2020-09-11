В США из-за лесных пожаров погибли более десяти человек

Более полумиллиона человек в штате Орегон вынуждены были покинуть свои дома.

В США из-за лесных пожаров погибли более десяти человек
Фото: GETTY IMAGES

Более 10 человек погибли в США из-за лесных пожаров. Вследствие массовой эвакуации более полумиллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.

Об этом сообщает ВВС.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что точное количество погибших еще не известно, но уже подтверждено как минимум четыре жертвы. В Калифорнии подтверждено не менее 10 погибших, еще 16 пропали без вести.

Сейчас более 100 лесных пожаров охватили 12 штатов США. Орегон, Калифорния и Вашингтон наиболее пострадали от пожаров, которые в некоторых случаях уничтожили целые города. По данным Национального межведомственного пожарного центра, около 1,7 миллиона гектаров земли были уничтожены.

В Калифорнии из-за дыма от пожаров небо окрасилось в оранжевый цвет.

Напомним, на 8 сентября пожары в Калифорнии охватили 809 тысяч гектаров. Это самая большая площадь за всю историю наблюдений.

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