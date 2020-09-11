В Киевской области запретили проведение концертов и дискотек
Также запрещены банкеты и развлекательные программы в заведениях питания.
В Киевской области запретили проведение дискотек, концертов и банкетов на период карантина. Соответствующее решение принято областной комиссией ТЭБ и ЧС.
Запрещено проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры в собственных помещениях и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности, сообщили на странице Киевской областной государственной администрации в Facebook.
Также запретили проведение дискотек и работу ночных клубов, а также деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга - ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное. Запрет установлен на время действия карантина. Сами эти заведения могут работать, но без развлекательных программ и банкетов.
"Ситуация с заболеванием коронавирусом в области с каждым днем становится все острее. На сегодня уже 6 554 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Только за сутки выявлено 95 новых случаев. Поэтому я еще раз призываю жителей Киевщины быть ответственными", - отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.
Напомним, что вчера обновили разделение на карантинные зоны - оно вступит в силу с 14 сентября. К оранжевому уровню отнесли Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевщины. Также впервые "оранжевым" стал Киев.