В Киевской области запретили проведение концертов и дискотек

В Киевской области запретили проведение дискотек, концертов и банкетов на период карантина. Соответствующее решение принято областной комиссией ТЭБ и ЧС.

Запрещено проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры в собственных помещениях и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности, сообщили на странице Киевской областной государственной администрации в Facebook.

Также запретили проведение дискотек и работу ночных клубов, а также деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга - ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное. Запрет установлен на время действия карантина. Сами эти заведения могут работать, но без развлекательных программ и банкетов.

"Ситуация с заболеванием коронавирусом в области с каждым днем становится все острее. На сегодня уже 6 554 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Только за сутки выявлено 95 новых случаев. Поэтому я еще раз призываю жителей Киевщины быть ответственными", - отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.