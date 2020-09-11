На Полтавщине закрыли на карантин школу, детсад и амбулаторию. Обучение проводят дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Сначала COVID-19 заболела семейный врач, которая обслуживает жителей Руденковки, Новых Санжар и других населенных пунктов. От врача заразился водитель, от него - его жена, которая работает в школе. Впоследствии коронавирус обнаружили еще у одного из школьников. В общем, пока болеют четверо местных, они находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Сейчас опорную школу, ее филиал и дошкольное учебное заведение закрыли на карантин на 14 дней. Обучение проводится дистанционно.

Также на территории Руденковской ОТО ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу сельского дома культуры, сельских клубов, Центра культуры и досуга для молодежи, сельских библиотек, парикмахерских, заведений общественного питания на 14 дней.

Напомним, сегодня в Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки заболели 3 144 человека. Умерли 53 пациента, 1 128 выздоровели.