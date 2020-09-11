Очередной антирекорд: за сутки выявлено 3 144 новых носителя COVID-19

В Украине зафиксировано 3 144 новых носителя коронавирусной болезни COVID-19. Это очередной антирекорд по количеству обнаруженных новых носителей в сутки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

11 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 076 летальных, 67 005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 144 новых случая. Всего проведено

1 806 428 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1128 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4690 случаев;

Волынская область – 6161 случай;

Днепропетровская область – 3093 случая;

Донецкая область – 1942 случая;

Житомирская область – 4055 случаев;

Закарпатская область – 8453 случая;

Запорожская область – 2136 случаев;

Ивано-Франковская область – 10 953 случая;

Кировоградская область – 885 случаев;

Киев – 16523 случаи;

Киевская область – 6648 случаев;

Львовская область – 16 626 случаев;

Луганская область – 532 случая;

Николаевская область – 1851 случай;

Одесская область – 9157 случаев;

Полтавская область – 1130 случаев;

Ровенская область – 10 217 случаев;

Сумская область – 2229 случаев;

Тернопольская область – 8377 случаев;

Харьковская область – 12 112 случаев;

Херсонская область – 576 случаев;

Хмельницкая область – 3695 случаев;

Черновицкая область – 11 847 случаев;

Черкасская область – 2294 случая;

Черниговская область – 2574 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 сентября 2020 в Центр поступило 3285 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 212 029 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , со следующей недели Киев попадает в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.