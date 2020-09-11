Очередной антирекорд: за сутки выявлено 3 144 новых носителя COVID-19
В Украине зафиксировано 3 144 новых носителя коронавирусной болезни COVID-19. Это очередной антирекорд по количеству обнаруженных новых носителей в сутки.
Об этом
11 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 076 летальных, 67 005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 144 новых случая. Всего проведено
1 806 428 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1128 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 4690 случаев;
Волынская область – 6161 случай;
Днепропетровская область – 3093 случая;
Донецкая область – 1942 случая;
Житомирская область – 4055 случаев;
Закарпатская область – 8453 случая;
Запорожская область – 2136 случаев;
Ивано-Франковская область – 10 953 случая;
Кировоградская область – 885 случаев;
Киев – 16523 случаи;
Киевская область – 6648 случаев;
Львовская область – 16 626 случаев;
Луганская область – 532 случая;
Николаевская область – 1851 случай;
Одесская область – 9157 случаев;
Полтавская область – 1130 случаев;
Ровенская область – 10 217 случаев;
Сумская область – 2229 случаев;
Тернопольская область – 8377 случаев;
Харьковская область – 12 112 случаев;
Херсонская область – 576 случаев;
Хмельницкая область – 3695 случаев;
Черновицкая область – 11 847 случаев;
Черкасская область – 2294 случая;
Черниговская область – 2574 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 сентября 2020 в Центр поступило 3285 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 212 029 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
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