На Киевщине разыскивают сбежавшего кенгуру (фото, видео)

На Киевщине разыскивают сбежавшего кенгуру (фото, видео)

На Киевщине разыскивают сбежавшего кенгуру. Недавно животное сбежало из этнографического комплекса. 

Об этом KV стало известно из сообщения столичного зоопатруля. 

“С территории этнокомплекса "Українське село" (Житомирское направление) пропал кенгуру. Скорее всего, животное находится в районе населенных пунктов Колонщина – Березовка – Николаевка”, – говорится в сообщении. 

Свидетелей просят обращаться по телефону 0674658945.

Как сообщала KV, в конце августа на улице Саперно-Слободской в Киеве насмерть сбили лося. Лось около двух лет жил в местных лесопосадках. 

Фото: Зоопатруль Киев


Сергей Албул, КиевВласть

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