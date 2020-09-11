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2020-09-11
На Киевщине разыскивают сбежавшего кенгуру (фото, видео)
На Киевщине разыскивают сбежавшего кенгуру. Недавно животное сбежало из этнографического комплекса.
Об этом
“С территории этнокомплекса "Українське село" (Житомирское направление) пропал кенгуру. Скорее всего, животное находится в районе населенных пунктов Колонщина – Березовка – Николаевка”, – говорится в сообщении.
Свидетелей просят обращаться по телефону 0674658945.
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Фото: Зоопатруль Киев
Сергей Албул, КиевВласть