В сети появился первый украинский трейлер фантастического фильма "Дюна"

Украинский трейлер фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева появился в сети.

Видеоролик можно посмотреть на YouTube.

В фильме снимались Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея и другие.

"Дюна" - это мифическое и эмоционально заряженное путешествие главного героя, Пола Атрида (Тимоти Шаламе). Этого блестящего и одаренного парня ждут великие дела, которые ему трудно понять. Он отправится на самую опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа. Ведь враждебные силы вступают в конфликт из-за самого ценного и редкого ресурса - вещества, способного раскрыть наибольший потенциал человечества. Выживут только те, кому удастся победить собственные страхи.

Фильм основан на одноименном романе Фрэнка Герберта, опубликованном в 1965 году.

Напомним, "Оскар" меняет требования для претендентов на лучший фильм - вводятся гендерные и расовые стандарты. Правила заработают с 2024 года.