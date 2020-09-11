Васильков отменил массовые гуляния на День города
Васильковский горсовет Киевской области сегодня, 10 сентября, на внеочередном заседании отменил мероприятия по празднованию 1032 годовщины основания города 12 сентября в связи с ухудшением карантинной ситуацией в регионе. На сэкономленные средства будут закуплены защитные маски для школьников.
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“В условиях пандемии и увеличение уровня безработицы массовые гуляния равнозначны пира во время чумы”, – сообщил мэр.
Мэр подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Украине и в области ухудшается. В частности, за минувшие сутки в Василькове было выявлено 28 новых носителей коронавируса.
Владимир Сабадаш призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием и сообщил, что на сэкономленные средства будут закуплены защитные маски для школьников города.
Традиционно Васильков отмечает День города во вторую субботу сентября.
Напомним, 7 сентября в Василькове Киевской области школу № 1 закрыли на карантин. У нескольких учителей тест на коронавирус дал положительный результат.
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