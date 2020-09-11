Васильков отменил массовые гуляния на День города

Васильковский горсовет Киевской области сегодня, 10 сентября, на внеочередном заседании отменил мероприятия по празднованию 1032 годовщины основания города 12 сентября в связи с ухудшением карантинной ситуацией в регионе. На сэкономленные средства будут закуплены защитные маски для школьников.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра города Владимира Сабадаша на странице в сети Facebook.

“В условиях пандемии и увеличение уровня безработицы массовые гуляния равнозначны пира во время чумы”, – сообщил мэр.

Мэр подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Украине и в области ухудшается. В частности, за минувшие сутки в Василькове было выявлено 28 новых носителей коронавируса.

Владимир Сабадаш призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием и сообщил, что на сэкономленные средства будут закуплены защитные маски для школьников города.

Традиционно Васильков отмечает День города во вторую субботу сентября.

Напомним, 7 сентября в Василькове Киевской области школу № 1 закрыли на карантин. У нескольких учителей тест на коронавирус дал положительный результат.

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