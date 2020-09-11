Васильков отменил массовые гуляния на День города

Васильков отменил массовые гуляния на День города

Васильковский горсовет Киевской области сегодня, 10 сентября, на внеочередном заседании отменил мероприятия по празднованию 1032 годовщины основания города 12 сентября в связи с ухудшением карантинной ситуацией в регионе. На сэкономленные средства будут закуплены защитные маски для школьников.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра города Владимира Сабадаша на странице в сети Facebook. 

“В условиях пандемии и увеличение уровня безработицы массовые гуляния равнозначны пира во время чумы”, – сообщил мэр.

Мэр подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Украине и в области ухудшается. В частности, за минувшие сутки в Василькове было выявлено 28 новых носителей коронавируса.

Владимир Сабадаш призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием и сообщил, что на сэкономленные средства будут закуплены защитные маски для школьников города.

Традиционно Васильков отмечает День города во вторую субботу сентября.

Напомним, 7 сентября в Василькове Киевской области школу № 1 закрыли на карантин. У нескольких учителей тест на коронавирус дал положительный результат.

Фото: открытые источники

КиевVласть


Оксана Олейникова, КиевВласть

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