МВД выдворит из Украины двух хасидов-дебоширов

Они участвовали в разрушении "карантинного" ограждения у могилы Раби Нахмана.

Двух хасидов, которые были организаторами беспорядков на могиле Раби Нахмана в Умани, выдворят из Украины.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Вчера в городе Умани группа молодых паломников, граждан Израиля, устроила дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне. Национальная полиция и Миграционная служба приняли решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля", - написал он .

Геращенко отметил, что если хулиганские действия продлятся со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы.

"Уважаемые паломники, помните - вы гости в Украине. Украинцы - гостеприимный народ, но мы не потерпим с Вашей стороны хамства и насилия", - добавил замглавы МВД .

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Напомним, в Умани паломники разрушили "карантинное" ограждение возле могилы Раби Нахмана. В фонде Раби Нахмана, который является официальным представителем брацлавских хасидов, сообщили, что беспорядки устроили подростки. В фонде пообещали поговорить с ними и отметили, что брацлавское движение уважает законы Украины.

На время паломничества хасидов, с 15 по 21 сентября, в городе усилили карантин. В районе паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.