В Умани паломники разрушили "карантинный" забор возле могилы Раби Нахмана

В Умани паломники-хасиды разрушили "карантинные" ограждения у могилы Раби Нахмана, установленные в целях предотвращения скопления людей.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на опубликованное в соцсетях видео.

На записи видно, как паломники расшатывают и пытаются свалить ограждения.

В фонде Раби Нахмана, который является официальным представителем брацлавских хасидов, сообщили, что беспорядки устроили подростки. В фонде пообещали поговорить с ними и отметили, что брацлавское движение уважает законы Украины.

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента.

18 августа мэр Умани Александр Цебрий начал протест у Офиса президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

После этого президент Владимир Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Кроме того, правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

21 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Черкасскую область.

На время паломничества хасидов в Умань в городе с 15 до 21 сентября усилили карантин. Район паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.