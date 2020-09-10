У воспитательницы детсада в Броварах на Киевщине выявили коронавирус

У воспитательницы детсада в Броварах на Киевщине выявили коронавирус

Группа детского сада “Лесная сказка” в Броварах Киевской области закрыта на двухнедельный карантин из-за коронавируса. COVID-19 был обнаружен у воспитательницы детсада.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Броварского горсовета в соцсети Фейсбук.

“На двухнедельный карантин закрыта группа детского сада “Лесная сказка”. У воспитательницы этого дошкольного учреждения обнаружили COVID-19. На период ограничительных мер медицинское наблюдение за детьми будут проводить медицинские работники Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи по месту жительства”, – сказано в сообщении. 

Отмечается, что в детском саду проводятся профилактические мероприятия.

В Броварском горсовете попросили всех принимать меры личной защиты, а если почувствуете симптомы заболевания – не заниматься самолечением и сразу обращаться к семейному врачу.

Напомним, родители школьников просят столичные власти помочь возобновить работу спортивных кружков и секций. Директора ссылаются на отсутствие разъяснений от Киевской горгосадминистрации (КГГА) и не пускают тренеров и учеников в залы, несмотря на заключенные договора аренды.

Фото: фейсбук горсовета Броваров


Александр Кравченко, КиевВласть

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