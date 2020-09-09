За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 4 человека

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 4 человека

За минувшие сутки, 8 сентября, в Киеве обнаружили 310 новых носителей COVID-19. Среди обнаруженных новых носителей – 13 медиков. Четверо больных умерли. Выздоровели за минувшие сутки 84 человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Количество больных коронавирусом в Киеве растет. За минувшие сутки обнаружили еще 310 больных. Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 250 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 821”, – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и восемь девочек от двух до 17 лет. А также 122 человека в возрасте от 18 до 78 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 53, Подольском – 42, Деснянском – 40 случаев.

Как сообщала KV, за минувшие сутки, 8 сентября, в Украине выявлен 2 551 новый носитель COVID-19. В то же время всего за сутки выздоровели 1157 пациентов.

Отметим, cтоличные горбольницы №№ 1,3, 5, 6, 7, 8,12,15,17 и детская больница № 7 получили 3,5 тыс медицинских защитных костюмов в качестве гуманитарной помощи от управления метрополии Сеула (Республика Корея).

Напомним, в Василькове Киевской области школу № 1 закрыли на карантин. У нескольких учителей тест на коронавирус дал положительный результат.

Фото: “Фокус”


Сергей Албул, КиевВласть

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