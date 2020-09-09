В Киеве за сутки обнаружили 310 новых случаев коронавируса, 84 человека выздоровели

На сегодня в столице уже 15 821 подтвержденный случай COVID-19.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 310 новых случаев заболевания коронавирусом. Четверо больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве растет. За минувшие сутки обнаружили еще 310 больных. Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 250-ти киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 821", - рассказал мэр .

Больше всего случаев заболевания - в Дарницком районе (53), Подольском (42) и Деснянском (40).

Среди заболевших 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и восемь девочек от двух до 17 лет, а также 122 мужчины в возрасте от 18 до 78 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

Госпитализировали 43 пациентов, другие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4 910 жителей Киева .

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 2 551 новый случай COVID-19.