В порту Одессы в контейнере с бананами нашли 112 килограммов кокаина

Стоимость изъятых наркотиков - около $17 млн.

В порту Одессы в контейнере с бананами нашли 112 килограммов кокаина
Фото: ssu.gov.ua

В одесском порту "Южный" Служба безопасности Украины предупредила контрабанду партии кокаина из Южной Америки примерно на 17 млн долларов США.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Нелегальный груз прибыл в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки со 112 килограммами кокаина, расфасованного в брикеты.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Фото: ssu.gov.ua

Идут следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде.

В прошлом году в порту "Южный" задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах с краской. Содержание наркотика в грузе невозможно было установить ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак.

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