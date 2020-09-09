В порту Одессы в контейнере с бананами нашли 112 килограммов кокаина

В одесском порту "Южный" Служба безопасности Украины предупредила контрабанду партии кокаина из Южной Америки примерно на 17 млн долларов США .

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Нелегальный груз прибыл в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки со 112 килограммами кокаина, расфасованного в брикеты.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Фото: ssu.gov.ua

Идут следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде.

В прошлом году в порту "Южный" задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах с краской. Содержание наркотика в грузе невозможно было установить ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак.