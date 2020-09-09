В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов

Для контактных с ними лиц откроют изолятор.

В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов
Архівне фото
Фото: Lb.ua

Для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь в городе Умань, куда они съезжаются на празднование Рош ха-Шана.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

"Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор", - говорится в сообщении.

На встрече в Госпродпотребслужбы обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.

"По состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболели шестеро хасидов. У них у всех легкая форма течения болезни, их разместят в одной из специально отведенных местных гостиниц", - добавили в ведомстве.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента. 18 августа мэр Умани Александр Цебрий начал протест под Офисом президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

После этого президент Владимир Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Кроме того, правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

От полуночи 28 августа, по решению Кабмина, въезд иностранцев в Украину запретили. Среди тех, кому въезд все-таки разрешен, паломников нет. Однако в ночь на 28 августа в Умань все же прибыл автобус с паломниками, из-за чего произошел конфликт и местные жители вызвали полицию. После этого мэр Умани попросил разрешения обустроить КПП на въезде в город.

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