В Донецкой области произошел пожар в Свято-Петропавловской церкви

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

В Донецкой области произошел пожар в Свято-Петропавловской церкви
Фото: dn.dsns.gov.ua

В городе Лиман Донецкой области произошел пожар в Свято-Петропавловской церкви.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"8 сентября в 13:58 поступило сообщение о пожаре, который произошел в одном из храмов на ул. Петропавловская в г. Лиман Донецкой области. Бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит Свято-Петропавловская церковь", - говорится в сообщении.

Учитывая то, что здание храма - деревянное, и наблюдалось плотное задымление, был объявлен повышенный номер вызова №2. К тушению пожара были привлечены 33 человека личного состава, 9 единиц техники и цистерна для подвоза воды. По состоянию на 14:45 площадь пожара составляла 600 кв. м.

В 16:06 пожар был локализован и в 17:10 - ликвидирован.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Напомним, в понедельник, 7 сентября, спасателям удалось ликвидировать лесные пожары в двух районах Луганской области.

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