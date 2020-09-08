Пожары в Калифорнии охватили 809 тысяч гектаров

Это самая большая площадь за всю историю наблюдений.

Пожары в Калифорнии охватили 809 тысяч гектаров
Фото: twitter.com/tinatk0

Лесные пожары в Калифорнии (США) охватили 809 тысяч гектаров, 8 человек погибли, более 3 300 сооружений разрушены.

Об этом сообщает Департамент противопожарной безопасности штата Калифорния.

Огонь распространяется из-за засушливой погоды и порывистого ветра. К ликвидации пожаров привлекли 14 000 пожарных.

В понедельник 60 человек были заблокированы огнем в лесу Сьерра. Как сообщает Департамент противопожарной безопасности города Фресно, военные вертолеты пытались спасти людей, но на тот момент усилия были "безуспешными".

"Обновленная информация об инциденте: усилия по спасению были безуспешными, военные пилоты мужественно пытались совершить посадку, но значительное задымление не позволило безопасно приблизиться, следующая попытка эвакуации будет осуществлена с приборами ночного видения", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали с помощью вертолета 14 человек, которые "могут быть альпинистами, или туристами, которые не смогли эвакуироваться".

Напомним, в начале августа из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. человек.

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