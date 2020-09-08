РоSSийского актера Ефремова приговорили к 8 годам тюрьмы за смертельное ДТП (обновлено)

В момент аварии артист был пьян.

РоSSийского актера Ефремова приговорили к 8 годам тюрьмы за смертельное ДТП (обновлено)
Фото: radiokp.ru

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, приведшее к смерти человека по неосторожности", - говорится в приговоре.

Гособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы.

Обновление. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, передает Интерфакс.

"Суд считает, что исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества", - говорится в приговоре.

Таким образом, суд не видит возможности назначить актеру условное наказание. Также Ефремов должен заплатить 800 тыс. рублей сыну умершего.

Актер будет отбывать наказание в колонии общего режима.

3 сентября Ефремов в суде признал вину по делу о смертельном ДТП, хотя ранее не признавал ее, утверждая, что ничего не помнит, а его защита приводила на процесс свидетелей, которые говорили, что Ефремов в момент столкновения находился на пассажирском месте.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался. В момент аварии артист был пьян.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологиУкраине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологи
В Николаеве коронавирус выявили в шести учебных заведенияхВ Николаеве коронавирус выявили в шести учебных заведениях
Кличко: 427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процессКличко: 427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процесс
В Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом вышеВ Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом выше
В Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый классВ Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый класс
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийского актёра Ефремова суд признал виновным в смертельном ДТПРоSSийского актёра Ефремова суд признал виновным в смертельном ДТП
Актера и певца DZIDZIO снова избили и обокрали в КиевеАктера и певца DZIDZIO снова избили и обокрали в Киеве
В Киеве организатора фейкового пункта обмена валют приговорили к 9 годам лишения свободыВ Киеве организатора фейкового пункта обмена валют приговорили к 9 годам лишения свободы
Суд приговорил киевлянина к 13 годам лишения свободы за убийство 16-летней дочериСуд приговорил киевлянина к 13 годам лишения свободы за убийство 16-летней дочери
СБУ задержала мужчину, угрожавшего взрывом в банке в Киеве (обновлено)СБУ задержала мужчину, угрожавшего взрывом в банке в Киеве (обновлено)
В центре Киева неизвестный угрожает взрывом в банке внутри бизнес-центра (обновлено)В центре Киева неизвестный угрожает взрывом в банке внутри бизнес-центра (обновлено)
Часть Киева осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ (обновлено)Часть Киева осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ (обновлено)
В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника Нацполиции (обновлено)В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника Нацполиции (обновлено)
В Новой Каховке произошел пожар в пятиэтажке (обновлено)В Новой Каховке произошел пожар в пятиэтажке (обновлено)
Пятерых участников перестрелки в Броварах задержали в Житомирской области, еще пятерых - в Винницкой (обновлено)Пятерых участников перестрелки в Броварах задержали в Житомирской области, еще пятерых - в Винницкой (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости