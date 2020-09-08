В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС

Он возмутился из-за отказа продать алкоголь в вечернее время.

Фото: Facebook Полиция Киева

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату на автозаправочной станции из-за отказа продать алкоголь в ночное время.

Об этом сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Вчера ночью на спецлинию "102" от работников АЗС на проспекте Лобановского поступил вызов о том, что посетитель ведет себя агрессивно и угрожает взорвать заведение. На вызов мгновенно отправились наряд полиции охраны, специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения", - сообщили правоохранители. И.о. начальника следственного отделения Голосеевского управления полиции Артем Баранов сообщил, что мужчина держал в руках устройство, похожее на гранату.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 42-летний местный житель. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Согласно акту взрывотехников с места происшествия изъято пиротехническое изделие - страйкбольная граната", - добавил Артем Баранов.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанному на период досудебного расследования меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, что 1 сентября в столице в так называемом правительственном квартале задержали мужчину с гранатой. Подозрительного прохожего полицейские обнаружили во время патрулирования.