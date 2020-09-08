Disney раскритиковали за съёмки фильма "Мулан" в китайской провинции Синьцзян

Кинокомпания Disney подверглась критике из-за съемок нового фильма "Мулан" в провинциях Китая, где власти обвиняются в нарушениях прав человека.

Финальные титры выражают благодарность Агентству государственной безопасности в провинции Синьцзян, где, по некоторым данным, в так называемых лагерях находится около миллиона человек, в основном - уйгуров-мусульман. Об этом пишет BBC.

Ленте уже ранее объявляли бойкот после того, как главная актриса поддержала подавление протестов в Гонконге.

Кинокомпания пока не прокомментировала ни выбор локации, ни благодарность Агентству безопасности провинции. В Китае же заявили, что лагеря необходимы для повышения безопасности.

Mulan specifically thank the publicity department of CPC Xinjiang uyghur autonomous region committee in the credits.



You know, the place where the cultural genocide is happening.



They filmed extensively in Xinjiang, which the subtitles call “Northwest China” #BoycottMulan pic.twitter.com/mba3oMYDvV — Jeannette Ng ??? (@jeannette_ng) September 7, 2020

Новый фильм "Мулан" является одним из крупнейших релизов этого года. Это ремейк анимационного фильма 1998 года, главной героиней которого является девушка, занявшая место своего отца в армии.

Эксперт по вопросам КНР Адриан Зенц сообщил BBC, что Бюро общественной безопасности в Турфане отвечает за организацию лагерей "перевоспитания" для уйгуров. А отдел рекламы комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района, которому также в титрах выразила благодарность компания Disney, отвечает за государственную пропаганду.

Уйгуры - это тюркский коренной народ Восточного Туркестана, сейчас входит в Синьцзян-Уйгурскую автономию Китая.

Напомним, что в 2018 году Human Rights Watch опубликовала доклад о дискриминации и преследованиях мусульманского населения Синьцзяна. В организации заявили, что власти необоснованно задерживают уйгуров и заставляют их жить в воспитательных лагерях и тюрьмах.