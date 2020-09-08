За прошедшие сутки в Украине выявлено более 2,4 тысяч носителей коронавируса
На 9:00 сегодня, 8 сентября, в Украине зафиксировано 140 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2934 летальные, 63 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2411 новых носителей коронавируса. Методом ПЦР было проведено 1 731 877 тестирований. За прошедшие сутки выздоровели 940 человек.
Об этом
Сейчас носители коронавируса выявлены:
Винницкая область – 4450 случаев;
Волынская область – 5943 случая;
Днепропетровская область – 2843 случая;
Донецкая область – 1675 случаев;
Житомирская область – 3812 случаев;
Закарпатская область – 8180 случаев;
Запорожская область – 1981 случай;
Ивано-Франковская область – 10 508 случаев;
Кировоградская область – 867 случаев;
Киев – 15511 случаев;
Киевская область – 6370 случаев;
Львовская область – 16 073 случая;
Луганская область – 448 случаев;
Николаевская область – 1690 случаев;
Одесская область – 8721 случай;
Полтавская область – 997 случаев;
Ровенская область – 9860 случаев;
Сумская область – 2070 случаев;
Тернопольская область – 7580 случаев;
Харьковская область – 11 202 случая;
Херсонская область – 518 случаев;
Хмельницкая область – 3253 случая;
Черновицкая область – 11 431 случай;
Черкасская область – 2046 случаев;
Черниговская область – 2450 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 8 сентября 2020 года в Центр поступило 2 779 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 202 765 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 2174 новых носителей коронавируса, выздоровели же 379 пациентов.
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