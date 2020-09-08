За прошедшие сутки в Украине выявлено более 2,4 тысяч носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Украине выявлено более 2,4 тысяч носителей коронавируса

На 9:00 сегодня, 8 сентября, в Украине зафиксировано 140 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2934 летальные, 63 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2411 новых носителей коронавируса. Методом ПЦР было проведено 1 731 877 тестирований. За прошедшие сутки выздоровели 940 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.

Сейчас носители коронавируса выявлены:

Винницкая область – 4450 случаев;

Волынская область – 5943 случая;

Днепропетровская область – 2843 случая;

Донецкая область – 1675 случаев;

Житомирская область – 3812 случаев;

Закарпатская область – 8180 случаев;

Запорожская область – 1981 случай;

Ивано-Франковская область – 10 508 случаев;

Кировоградская область – 867 случаев;

Киев – 15511 случаев;

Киевская область – 6370 случаев;

Львовская область – 16 073 случая;

Луганская область – 448 случаев;

Николаевская область – 1690 случаев;

Одесская область – 8721 случай;

Полтавская область – 997 случаев;

Ровенская область – 9860 случаев;

Сумская область – 2070 случаев;

Тернопольская область – 7580 случаев;

Харьковская область – 11 202 случая;

Херсонская область – 518 случаев;

Хмельницкая область – 3253 случая;

Черновицкая область – 11 431 случай;

Черкасская область – 2046 случаев;

Черниговская область – 2450 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. 

По состоянию на утро 8 сентября 2020 года в Центр поступило 2 779 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 202 765 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 2174 новых носителей коронавируса, выздоровели же 379 пациентов.

Фото:  Украинская правда


Александр Кравченко, КиевВласть

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