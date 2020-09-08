За сутки в Киеве умерли четверо больных коронавирусом

За сутки в Киеве умерли четверо больных коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у 235 жителей Киева. На сегодня в столице зафиксировано более 15 тысяч носителей коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице мэра Киева Виталия Кличко в соцсети Фейсбук.

“За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян. На сегодня в столице уже 15 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что среди заболевших 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.

Коронавирус был выявлен также у 8 медиков.

В столичные больницы были госпитализированы 34 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

Больше всего носителей коронавируса было выявлено в Деснянском районе – 37, в Шевченковском – 35, а в Днепровском районе – 30 случаев.

Напомним, Депутат Киевсовета Михаил Будилов (фракция ВО “Свобода”) заразился коронавирусом. На время лечения депутат ушел на самоизоляцию. Это третий достоверно известный случай заболевания COVID-19 среди членов Киевсовета.

Фото: фейсбук Виталия Кличко


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологиУкраине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологи
В Николаеве коронавирус выявили в шести учебных заведенияхВ Николаеве коронавирус выявили в шести учебных заведениях
Кличко: 427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процессКличко: 427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процесс
В Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом вышеВ Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом выше
В Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый классВ Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый класс
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве проведено более 5,5 тысяч проверок соблюдения объектами торговли и развлечений противоэпидемических ограниченийВ Киеве проведено более 5,5 тысяч проверок соблюдения объектами торговли и развлечений противоэпидемических ограничений
Кличко: в столичных больницах находятся 909 больных коронавирусомКличко: в столичных больницах находятся 909 больных коронавирусом
В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человекаВ Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека
Актера и певца DZIDZIO снова избили и обокрали в КиевеАктера и певца DZIDZIO снова избили и обокрали в Киеве
Еще два человека в Киеве за минувшие сутки умерли от коронавирусаЕще два человека в Киеве за минувшие сутки умерли от коронавируса
За сутки в Украине выявлено 2107 новых носителей коронавирусаЗа сутки в Украине выявлено 2107 новых носителей коронавируса
В Киеве задержали организатора группировки торговцев оружиемВ Киеве задержали организатора группировки торговцев оружием
Новый антирекорд по коронавирусу в Украине: за сутки заразились около 3000 человекНовый антирекорд по коронавирусу в Украине: за сутки заразились около 3000 человек
В Умани переполнено инфекционное отделение для больных коронавирусомВ Умани переполнено инфекционное отделение для больных коронавирусом
В Киеве за сутки от коронавирусной болезни скончались 8 человекВ Киеве за сутки от коронавирусной болезни скончались 8 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости