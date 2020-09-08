За сутки в Киеве умерли четверо больных коронавирусом
За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у 235 жителей Киева. На сегодня в столице зафиксировано более 15 тысяч носителей коронавируса.
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“За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян. На сегодня в столице уже 15 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Виталий Кличко.
Он отметил, что среди заболевших 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.
Коронавирус был выявлен также у 8 медиков.
В столичные больницы были госпитализированы 34 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки выздоровели 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.
Больше всего носителей коронавируса было выявлено в Деснянском районе – 37, в Шевченковском – 35, а в Днепровском районе – 30 случаев.
Напомним, Депутат Киевсовета Михаил Будилов (фракция ВО “Свобода”) заразился коронавирусом. На время лечения депутат ушел на самоизоляцию. Это третий достоверно известный случай заболевания COVID-19 среди членов Киевсовета.
Фото: фейсбук Виталия Кличко