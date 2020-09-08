За сутки в Киеве умерли четверо больных коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у 235 жителей Киева. На сегодня в столице зафиксировано более 15 тысяч носителей коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице мэра Киева Виталия Кличко в соцсети Фейсбук.

“За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян. На сегодня в столице уже 15 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что среди заболевших 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.

Коронавирус был выявлен также у 8 медиков.

В столичные больницы были госпитализированы 34 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева .

Больше всего носителей коронавируса было выявлено в Деснянском районе – 37, в Шевченковском – 35, а в Днепровском районе – 30 случаев.

Напомним, Депутат Киевсовета Михаил Будилов (фракция ВО “Свобода”) заразился коронавирусом. На время лечения депутат ушел на самоизоляцию. Это третий достоверно известный случай заболевания COVID-19 среди членов Киевсовета.

Фото: фейсбук Виталия Кличко