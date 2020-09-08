Спасатели ликвидировали лесные пожары в Луганской области

В понедельник, 7 сентября, спасателям удалось ликвидировать лесные пожары в двух районах Луганской области.

Пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям информирует, что в 11:20 7 сентября пожар трех ячеек сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), который возник 2 сентября, ликвидирован.

7 сентября в 19:10 ликвидирован пожар сухой травы, хвороста и лесного массива между с. Айдар и с. Лобачево, который возник 4 сентября.

"К тушению пожара были привлечены 62 человека и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек и 12 единиц техники и от лесного хозяйства 6 человек и 4 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. Огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание.

К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

3 сентября стало известно, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

4 сентября на Луганщине возник новый очаг возгорания.

6 сентября поступила информация, что двое военных, пропавших во время тушения пожара в Луганской области, подорвались на минном поле противника.

Командование ООС считает, что причиной пожаров в Луганской области является умышленный поджог.