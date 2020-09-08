РоSSийского актёра Ефремова суд признал виновным в смертельном ДТП

В момент аварии артист был пьян.

РоSSийского актёра Ефремова суд признал виновным в смертельном ДТП
Фото: radiokp.ru

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, приведшее к смерти человека по неосторожности", - говорится в приговоре.

Гособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы.

3 сентября Ефремов в суде признал вину по делу о смертельном ДТП, хотя ранее не признавал ее, утверждая, что ничего не помнит, а его защита приводила на процесс свидетелей, которые говорили, что Ефремов в момент столкновения находился на пассажирском месте.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался. В момент аварии артист был пьян.

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