Житель Киева предстанет перед судом за насилие над сестрой

Житель Киева предстанет перед судом за насилие над сестрой

Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в Дарницкий районный суд столицы обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении физического и психологического насилия в отношении родной сестры.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Сообщается, что во время досудебного расследования собраны доказательства о том, что подозреваемый умышленно и систематически оскорблял нецензурными словами свою 43-летнюю сестру, в присутствии малолетних детей, запугивал ее и унижал, угрожал физической расправой, совершал физическое насилие.

Отмечается, что указанные события происходили на протяжении последнего года, за что обидчик 4 раза привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст. 173-2 КУоАП). Но админпротоколы, по информации пресс-службы прокуратуры, не повлияли на обвиняемого и не изменили его поведения.

Согласно сообщению, мужчина нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками.

Теперь мужчине грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее KV сообщала, что киевской местной прокуратурой № 4 направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего мужчины. Его обвиняют в систематическом психологическом насилии в отношении жены. 

Фото: прокуратура Киева


Вероника Колесник, КиевВласть

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