В Киеве проведено более 5,5 тысяч проверок соблюдения объектами торговли и развлечений противоэпидемических ограничений

Сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы, полиции и “Муниципальной охраны” Киева с конца мая провели более 5,5 тысячи проверок работы субъектов хозяйствования на соблюдение противоэпидемических ограничений. По результатам проверок было составлено 889 протоколов о нарушениях.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Я уже неоднократно говорил, что функции контроля за соблюдением карантинных ограничений возложены на Национальную полицию. Город в конце мая создал специальные патрули, в состав которых вместе с полицией входят представители Госпродпотребслужбы и "Муниципальной охраны” – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что ситуация в городе зависит не только от работы патрулей или полиции, а прежде всего – от сознания самих киевлян.

Напомним, сотрудники Госпродпотребслужбы ночью, 20 августа, закрыли заведения общественного питания “Паштет” и “Turkish House” на столичном Крещатике за несоблюдение санитарно-противоэпидемических норм.

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