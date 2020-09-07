Купание запрещено на всех муниципальных пляжах Киева

На всех официальных пляжах Киева вывешен красный флаг. Это означает, что купание на пляжах запрещено.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП “Плесо” (*) в соцсети Фейсбук.

По состоянию на сегодня, 7 сентября 2020 года, купание запрещено на всех официальных муниципальных пляжах Киева : "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Веселка", "Центральный", "Водоворот", "Галерный", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

Уточняется что такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой активно цветет вода в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды.

Как ранее сообщала KV , специалисты коммунального предприятия “Плесо” очистили от растительности места отдыха киевлян на Днепре с помощью спецтехники Truxor, Mobitrak, а также комбайна Aquamarine. С начала пляжного сезона было вывезено 270 тонн водорослей, рогозы и камыша.

Отметим, с 8 сентября 2017 года по 26 декабря 2019 года и.о. гендиректора и гендиректором КП “Плесо” работал Олег Юсипенко. После его увольнения и.о. гендиректора КП был назначен заместитель гендиректора “Плесо” по вопросам капитальных вложений Григорий Сойкис. 10 февраля 2020 года распоряжением мэра Киева Виталий Кличко и.о. гендиректора КП “Плесо” был назначен исполнительный директор этого предприятия Виталий Боярчук.

КП “Плесо” подчиняется Управлению экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА), которым сейчас руководит Александр Савченко. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Плесо” (код ЄДРПОУ: 23505151)