В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1, есть пострадавшие

Пострадали по меньшей мере 34 человека.

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1, есть пострадавшие
Фото: USGS

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране в провинции Голестан.

Об этом сообщает Tehran Times.

По информации тегеранского университета сейсмологии, эпицентр землетрясения зафиксировали в городе Рамиан в 2 часа ночи 7 сентября, на глубине 9 км.

Сейчас данных о погибших нет.

Иранское плато расположено в очень сейсмически активном регионе мира и известно катастрофами, связанными с природными опасностями, особенно землетрясениями. Около 2 процентов землетрясений в мире происходят в Иране.

Напомним, сегодня в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр стихийного бедствия зафиксировали за 73 км от города Порт-Вила, Вануату.

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