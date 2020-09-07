В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1, есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране в провинции Голестан.

Об этом сообщает Tehran Times.

По информации тегеранского университета сейсмологии, эпицентр землетрясения зафиксировали в городе Рамиан в 2 часа ночи 7 сентября, на глубине 9 км.

Сейчас данных о погибших нет.

Иранское плато расположено в очень сейсмически активном регионе мира и известно катастрофами, связанными с природными опасностями, особенно землетрясениями. Около 2 процентов землетрясений в мире происходят в Иране.

Напомним, сегодня в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр стихийного бедствия зафиксировали за 73 км от города Порт-Вила, Вануату.