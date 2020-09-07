Кличко: в столичных больницах находятся 909 больных коронавирусом

В течение последних двух недель увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации.

Кличко: в столичных больницах находятся 909 больных коронавирусом
Фото: kyivcity.gov.ua

В больницах сейчас находятся 909 больных коронавирусом, 174 из них - в тяжелом состоянии, 12 - под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что в течение последних двух недель увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 174 пациента - в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 - под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сказал мэр.

Он отметил, что пневмония не отступает. Так, за минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 30 пациентов. В общем воспаление легких в столичных медучреждениях сегодня лечат 460 больных.

За минувшие сутки в столице обнаружили 244 новых случая коронавируса. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян.

По состоянию на утро 7 сентября в столице 15 276 подтвержденных случаев заболевания.

Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 2174 человека, 379 человек выздоровели.

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