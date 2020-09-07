В этом году заменят более 100 километров аварийных теплосетей, - Кличко

Уже устранено более 6,5 тыс. повреждений на теплосетях.

Киев вышел на финальную стадию подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» осуществляет масштабную реконструкцию на запланированных участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6,5 тысяч повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что из-за каратина испытания в этом году начали на месяц позже, чем обычно. Такое решение было принято, чтобы не выключать воду во время локдауна, когда большинство жителей постоянно находились дома.

"Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - сообщил мэр столицы.

Виталий Кличко добавил, что "Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельные. Там провели необходимые ремонты.

Напомним, что гидравлические испытания в столице начались с 12 мая. Сообщалось, что на каждом участке испытаний горячую воду будут отключать примерно на две недели.