В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека

По состоянию на утро понедельника в Украине зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 пациент умер.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Статистика в регионах:

Винницкая обл - 4406 (+31)

Волынская обл - 5883 (+55)

Днепропетровская обл - 2767 (+70)

Донецкая обл - 1630 (+3)

Житомирская обл - 3746 (+68)

Закарпатская обл - 8091 (+42)

Запорожская обл - 1931 (+49)

Ивано-Франковская обл - 10348 (+161)

Кировоградская обл - 858 (+4)

г. Киев - 15276 (+244)

- 15276 (+244) Киевская обл - 6278 (+86)

Львовская обл - 15881 (+186)

Луганская обл - 434 (+3)

Николаевская обл - 1665 (+84)

Одесская обл - 8525 (+145)

Полтавская обл - 973 (+28)

Ровенская обл - 9762 (+102)

Сумская обл - 1963 (+105)

Тернопольская обл - 7390 (+165)

Харьковская обл - 10972 (+139)

Херсонская обл - 500 (+4)

Хмельницкая обл - 3195 (+95)

Черновицкая обл - 11272 (+163)

Черкасская обл - 1950 (+56)

Черниговская обл - 2372 (+86).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 27 млн человек.