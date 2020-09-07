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2020-09-07
В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека
379 человек выздоровели.
По состоянию на утро понедельника в Украине зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 пациент умер.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Статистика в регионах:
- Винницкая обл - 4406 (+31)
- Волынская обл - 5883 (+55)
- Днепропетровская обл - 2767 (+70)
- Донецкая обл - 1630 (+3)
- Житомирская обл - 3746 (+68)
- Закарпатская обл - 8091 (+42)
- Запорожская обл - 1931 (+49)
- Ивано-Франковская обл - 10348 (+161)
- Кировоградская обл - 858 (+4)
- г. Киев - 15276 (+244)
- Киевская обл - 6278 (+86)
- Львовская обл - 15881 (+186)
- Луганская обл - 434 (+3)
- Николаевская обл - 1665 (+84)
- Одесская обл - 8525 (+145)
- Полтавская обл - 973 (+28)
- Ровенская обл - 9762 (+102)
- Сумская обл - 1963 (+105)
- Тернопольская обл - 7390 (+165)
- Харьковская обл - 10972 (+139)
- Херсонская обл - 500 (+4)
- Хмельницкая обл - 3195 (+95)
- Черновицкая обл - 11272 (+163)
- Черкасская обл - 1950 (+56)
- Черниговская обл - 2372 (+86).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 27 млн человек.