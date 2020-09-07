В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека

379 человек выздоровели.

По состоянию на утро понедельника в Украине зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 пациент умер.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Статистика в регионах:

  • Винницкая обл - 4406 (+31)
  • Волынская обл - 5883 (+55)
  • Днепропетровская обл - 2767 (+70)
  • Донецкая обл - 1630 (+3)
  • Житомирская обл - 3746 (+68)
  • Закарпатская обл - 8091 (+42)
  • Запорожская обл - 1931 (+49)
  • Ивано-Франковская обл - 10348 (+161)
  • Кировоградская обл - 858 (+4)
  • г. Киев - 15276 (+244)
  • Киевская обл - 6278 (+86)
  • Львовская обл - 15881 (+186)
  • Луганская обл - 434 (+3)
  • Николаевская обл - 1665 (+84)
  • Одесская обл - 8525 (+145)
  • Полтавская обл - 973 (+28)
  • Ровенская обл - 9762 (+102)
  • Сумская обл - 1963 (+105)
  • Тернопольская обл - 7390 (+165)
  • Харьковская обл - 10972 (+139)
  • Херсонская обл - 500 (+4)
  • Хмельницкая обл - 3195 (+95)
  • Черновицкая обл - 11272 (+163)
  • Черкасская обл - 1950 (+56)
  • Черниговская обл - 2372 (+86).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 27 млн человек.

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