Актера и певца DZIDZIO снова избили и обокрали в Киеве

Инцидент произошел недалеко от офиса артиста на ул. Стрелецкой в центре столицы.

Актера и певца DZIDZIO снова избили и обокрали в Киеве
Кадр из фильма *Dzidzio Контрабас*
Фото: Дивись.інфо

В Киеве неизвестные напали и избили актера и певца DZIDZIO (Михаила Хому). Инцидент произошел недалеко от офиса артиста на ул. Стрелецкой в центре столицы. Известно, что нападавшие распылили артисту в лицо слезоточивый газ и обокрали, информирует ZAXID.NET.

В полиции рассказали, что происшествие случилось ночью 6 сентября на ул. Стрелецкой в Шевченковском районе Киева. Нападавшие отобрали у исполнителя некоторые личные вещи, в частности мобильный телефон. Также певцу нанесли телесные повреждения, которые в полиции предварительно квалифицируют как легкие.

Все детали инцидента устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст. 185 (кража) УК.

Заметим, что DZIDZIO не в первый раз стал жертвой нападения в Киеве. 28 декабря 2018 года вблизи офисного здания на улице Викентия Хвойки певца ударили по голове, после чего нападавшие скрылись. Одного из них - 24-летнего гражданина РоSSии - впоследствии удалось найти.

Вероятной причиной нападения тогда называли коммерческий конфликт вокруг компании-владелицы бренда DZIDZIO.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский присвоил украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO, звание "Заслуженный артист Украины".

Перед выступлением президента ко Дню Независимости Михаил Хома исполнил гимн Украины.

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