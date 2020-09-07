Еще два человека в Киеве за минувшие сутки умерли от коронавируса

За минувшие сутки у 244 жителей столицы обнаружили коронавирус. Госпитализированы в больницы 24 пациента. Двое больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. За минувшие сутки обнаружили еще 244 больных. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276”, – заявил во время онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших: 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года и семь девочек от пяти до 17 лет. А также 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и четверо мальчиков от 2 лет до 16. Заболели также 14 медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4759 жителей Киева .

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 50, Дарницком – 36, Соломенском районе – 28 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 сентября в Украине зафиксировано 138 068 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2877 летальных, 62606 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2174 новых случаев. Всего проведено 1709017 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 379 пациентов.