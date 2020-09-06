Спасатели ликвидировали лесной пожар в Харьковской области
Лес загорелся 2 сентября.
Спасатели в воскресенье, 6 сентября, ликвидировали лесной пожар в Харьковской области, который продолжался четверо суток. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание возникло 2 сентября в лесном массиве вблизи села Горобьевка Двуречанского района.
Огонь прошел 500 га, из них 100 га - верховой пожар.
4 сентября работникам ГСЧС удалось локализовать пожар. 6 сентября огонь ликвидировали.
На месте пожара остается 46 человек из состава ГСЧС и 13 единиц техники.
Напомним, 2 сентября лесные пожары охватили также часть Луганской области. К тушению привлекли военных из состава Объединенных сил. .
3 сентября во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, еще двое военных получили ожоги.
6 сентября двое военных подорвались на минном поле в "серой зоне", пытаясь обойти пламя возле Верхнеторецкого.