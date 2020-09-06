Спасатели ликвидировали лесной пожар в Харьковской области

Спасатели в воскресенье, 6 сентября, ликвидировали лесной пожар в Харьковской области, который продолжался четверо суток. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло 2 сентября в лесном массиве вблизи села Горобьевка Двуречанского района.

Огонь прошел 500 га, из них 100 га - верховой пожар.

4 сентября работникам ГСЧС удалось локализовать пожар. 6 сентября огонь ликвидировали.

На месте пожара остается 46 человек из состава ГСЧС и 13 единиц техники.

Напомним, 2 сентября лесные пожары охватили также часть Луганской области. К тушению привлекли военных из состава Объединенных сил. .

3 сентября во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, еще двое военных получили ожоги.

6 сентября двое военных подорвались на минном поле в "серой зоне", пытаясь обойти пламя возле Верхнеторецкого.